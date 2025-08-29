Baranyai tűzoltók is részt vesznek a tolnai erdőtűz oltásában

2025. augusztus 29. péntek 09:32

Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli-tetőn - közölte a katasztrófavédelem pénteken.

 

 

Azt írták, hogy nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki.

Képünk illusztráció.

MTI