Több mint kétszázzal előzgetett Mohács felé egy motoros
2025. augusztus 28. csütörtök 13:49
Az 57-es főúton vontak intézkedés alá a rendőrök kedden egy motorost, aki a megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val közlekedett.
Száguldását egy szabálytalan előzéssel is színesítette, ezért összesen 494 ezer forint bírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták.
Forrás: police.hu
