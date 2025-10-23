Pécsi tűzoltókat is kitüntettek az ünnepi állománygyűlésen

Ünnepi megemlékezést tartottak a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az eseményen a szervezet vezetői és munkatársai közösen hajtottak fejet a történelmi események hősei előtt.

Az ünnepség keretében ismertették az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által átadott elismeréseket és jutalmakat is. Az országos szinten kiemelkedő munkát végző tűzoltók és katasztrófavédelmi szakemberek több kategóriában részesültek kitüntetésben, ezzel is elismerve a szolgálatban tanúsított példaértékű helytállásukat.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Molnár Gábor címzetes tűzoltó főtörzszászlósnak, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának. A katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött 20 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül a belügyminiszter szolgálati jelet adományozott Pelcz Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek és Szippl Roland címzetes tűzoltó zászlósnak, a Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóinak.

A rendezvényen Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója külön is méltatta az igazgatóság állományának tagjai közül azokat, akik munkájukkal hozzájárultak a szervezet eredményes működéséhez. Az ezredes dicséretben és elismerésben részesítette az arra érdemes kollégákat, hangsúlyozva, hogy az elhivatottság, a szakmai tudás és a csapatmunka a katasztrófavédelem alappillérei.

Gratulálunk Marton Tamás tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Bőhm Róbert tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság referensének, Hornyik Zsolt Péter tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának, Jabuka Gábor tűzoltó őrmesternek, a Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének, Ahmann Roland címzetes tűzoltó törzszászlósnak, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság referensének, Czencz Béla tűzoltó őrmesternek, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének, Balázs Gábor tűzoltó őrmesternek, a Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének, Vetési István címzetes tűzoltó törzsőrmesternek, a Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Horváth Tamás címzetes tűzoltó törzsőrmesternek, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának és Futó László címzetes tűzoltó törzsőrmesternek, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Az ünnepség nemcsak az emlékezésről, hanem a közösség összetartozásáról is szólt, hiszen a mindennapok során végzett áldozatos munka mögött elkötelezett emberek állnak, akik nap mint nap a biztonságunkért dolgoznak.