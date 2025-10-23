Orbán Viktor az ünnepen: beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal, ideje fellázadni!

Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmát. Nagyok vagytok, hatalmasak vagytok - üdvözölte a Békemenettel érkező, a Kossuth teret betöltő tömeget Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt mondta: "Ti vagytok egész Európa legfontosabb politikai mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját. Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát. Képesek voltatok megvédeni Magyarország határait, és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként. És képesek voltatok az egész brüsszeli kígyófészekkel szemben megvédeni a családjaitokat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat.

A kormányfő úgy folytatta: „Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert Ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok. Köszönet, bravó és megemelt kalap!"

Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyarok nélkül sohasem bukott volna meg a kommunizmus

Hozzátette, hogy mi, magyarok mindig több történelmet csináltunk, mint amire nekünk szükségünk vot. Jutott belőle másnak is bőven. Amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, sőt nem csak meghallotta, de bele is remegett. Az egész világkommunizmus megrendült, mert Budapest példát adott a szabadságukért küzdő nemzeteknek. „Reményt adott azoknak, akik elnyomásban éltek, leoldotta a félelem láncait, amelyek fogva tartották a lelkeket, és megtanította az egész világnak, hogy a szabadság nem ajándék, nem kegy, hanem kivívott jog. A magyar '56 nélkül nem lett volna prágai '68, nem lett volna lengyel Szolidaritás, és nem omlott volna le a berlini fal, és 1990-ben nem szakadt volna le a szocialista világrend mennyezete sem."

„Mi egyetlen szabadságot ismerünk: a magyarok szabadságát - jelentette ki a miniszterelnök, aki leszögezte: „Ez a miénk, és ehhez ragaszkodunk. És ehhez meg is vannak az eszközeink.

Hiába fenyegetnek bennünket világhatalmak, vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel. Nem térdelünk le, mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban. Innen már elkotródott a helytartótanács, kimentek a szovjetek, hazahurcolkodott az IMF, eloldalogtak a migrációpárti brüsszeliek. Egyik sem bírt lenyelni bennünket. Megakadtunk a torkukon, és még nekik kell örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták."

Ma az egész világon tudják, a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát- jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint a világ sokat változott '56 óta - 69 év nagy idő -, de egy dolog nem változott, és nem is változhat, az a tartás. A tartás nem változhat. Mert a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább. Úgy folytatta: „Büszkék vagyunk, hogy'56-ban az egész szabad világért harcoltunk, mégis magunkra maradtunk. Cserben hagytak bennünket, ahogy mindig, ha komolyra fordultak a dolgok. '56 a bizonyíték: mi, magyarok mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk tőle.

1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a Földön, amelynek a szabadság a lelkébe van írva. Ez a nép mi vagyunk.

Aki ezt 1956-ban elmulasztotta megtanulni, az elmúlt tizenhat évből megtanulhatta. Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig."

A kormányfő hangot adott véleményének, miszerint ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mint mondta, mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne. A kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele, mint Pilátus a krédóba. „Innen is üzenjük: nem feledkezünk meg rólatok! Veletek vagyunk, számontartunk benneteket és segítjük családjaitokat. Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül."

Emlékeztetett: ez a háború, bár nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri, hiszen a háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését: 185 milliárd eurót öltek bele eddig ebbe a reménytelen háborúba. S most újabb tízmilliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből - emlékeztetett.

„Az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján. Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában"

- figyelmeztetett, és kiemelte azt is, hogy Brüsszel kifogyott a pénzéből, pénzük nincs, de háborúzni akarnak. Ezért akarnak adót emelni, ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarják felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk. És ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az EU-ba. A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. „Régi gyarmattartó logika ez. Felosztani a legyengült országokat. Nem kimaradni az osztozkodásból. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden. Így ment ez századokon át. Az Ukrajnának adott milliárdok nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés. A háború nekik nem szörnyűség - jó messze vannak tőle -, hanem lehetőség. Országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb" - értékelte a brüsszeli szándékot a kormányfő. - „Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Szlava Ukraini. Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak! Aki nemet mond a háborúra, az velünk van.

A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal, mert bár azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút, a migrációs paktumot, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják - mondta a kormányfő. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva az országnak döntenie kell a sorsáról, és mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, mert minden magyar felelős minden magyarért, beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is. Kifejtette: van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja . "El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra" - fogalmazott.

Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért." - jelentette ki, majd a fiatalokhoz szólt, amikor azt mondta: „Mi hisszük, hogy vannak még valóságos dolgok. Valóság: Magyarország, a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek. Valóság a támadás is. A békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog. Ez a való világ. És valóság az is, hogy mindenkire, rátok is szükség van, hogy megvédjük Magyarországot. Jó, ha tudjátok, a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy Ti hazafiak legyetek.

A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek. Azt akarja, hogy maradjatok a virtuális világban, azt akarja, hogy gépre kötve szunnyadjatok. Ideje fellázadni. Ti is lehettek hazafiak. Lehettek szabad és büszke magyarok.

De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok" - mondta.

A miniszterelnök szerint két választásunk maradt: háború, vagy béke. Nincs hová hátrálni, a háború elvenné a jövőnket. „Magyarország a brüsszeli háborús uszítók útjában áll. 1956-ban tankokkal jöttek, most pénzügyi szankciókkal. Ahogy akkor megtalálták a maguk pufajkásait, most is megvannak a brüsszeli mesterterv slimfit szekértolói" - fogalmazott Orbán Viktor. De szerinte jó hír, hogy a békei hívei már gyülekeznek. Azt mondta, jövőre meg kell mutatni a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. „Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak, nem hátrál meg a történelem viharában.

Ezek vagyunk mi magyarok, a szabadság vándorai. És amíg itt vagyunk ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert békét akarunk, és szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk" - fejezte be ünnepi beszédét Orbán Viktor.

