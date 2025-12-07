Nem adtam borravalót a postásnak, jól el is küldött a csudába - Olvasói levél
Nem hiszem, hogy mindig, mindenkinek köteles vagyok borravalót adni egy olyan szolgáltatásért, amiért egyébként is fizetek, írta olvasónk.
A borravaló arra szolgál, hogy a "köszönöm" mellett külön is kifejezzem vele az elégedettségemet valamilyen szolgáltatásért cserébe, és egyáltalán nem hiszem, hogy az automatikusan, mindig, mindenkinek járna.
Esetemben elsősorban a fodrászok és a pincérek játszanak ilyen szempontból, de nekik is csak akkor adok, ha úgy gondolom, valóban megérdemlik.
Ezzel szemben például a benzinkutakon - ahol lényegében az autós végzi el a munkát a kezelők helyett, és szerencsére már az is egyre ritkább, hogy az alkalmazottak erőszakosan nekiesnének a szélvédő lemosásának - szinte egyáltalán nem divat a jatt - miért is kellene adni mondjuk egy százast annak, aki csupán elveszi a pénzt a kasszánál.
Ebbe a körbe tartoznak nálam a postások is. Leveleket, csomagokat, pénzt visznek ki, s ezért kapják a fizetésüket (annyit, amennyit, hogy az kevés vagy sok nem az én dolgom megítélni). Tudom, igen tudom, hogy hóban, fagyban, esőben, kánikulában ez a munka nem éppen leányálom, de hát ugye, ki, mire szegődött.
Szóval én nekik sem szoktam borravalót adni, s eddig ezt egyikük sem vette zokon, legalábbis nem tette szóvá.
Történt azonban, hogy a napokban csomagot kaptam. Az első emeletre (ami pontosan nyolc lépcsőt jelent) kellett felcipelnie a kézbesítőnek a mintegy 80 dekát nyomó pakkot, amiért postaköltséggel együtt 9100 forintot fizettem.
Utólag visszagondolva két választásom volt: odaadom a tízezrest és nem kérek vissza, vagy átadom a bankót és mellé egy százast is, így kapok vissza egy ezrest.
A magam részéről ez utóbbit tartottam természetesnek a már említettek miatt.
A postásnak viszont egyáltalán nem tűnt annak.
Amikor leesett neki, hogy mi is a nem túl bonyolult tranzakció lényege, olyan képet vágott, hogy az leírhatatlan, arra gondoltam, nehogy nekem itt még sztrókot kapjon.
Mikor kénytelen-kelletlen átadta a visszajárót, megköszöntem, mire köszönés nélkül sarkon fordult.
- Hát még én mennyire köszönöm - üvöltötte a lépcsőházban lefele menet, s még hozzá tette azt is: - A k*rva anyádat!
Annyira elképedtem, hogy még válaszolni sem tudtam, így azt most ezúton teszem meg:
