Orbán Viktor: a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány
2026. március 09. hétfő 17:55
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány, az intézkedés éjféltől lép életbe - jelentette be Orbán Viktor hétfőn a Facebookon.
Közölte, a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.
"Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást" - mondta a miniszterelnök.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma éjfélkor életbe lép - mondta a kormányfő.
Orbán Viktor a döntést azzal indokolta, hogy a háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás.
Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, "ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni" - jelentette ki a kormányfő.
MTI
