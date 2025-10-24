Egy méter alatt állt meg a vízszint csökkenése Mohácsnál

A korábbi előrejelzéseknek megfelelően egy méter alá esett a Duna vízszintje pénteken Mohácsnál.

A hét közepén az előrejelzés alapján még úgy tűnt, a következő napokban megközelíti a Duna vízállása Mohácsnál is a negatív rekordot, s pénteken várhatóan egy méter alá esik a vízszint.

Ez így is történt, pénteken reggel 95 centiméteres vizet mértek.



A következő napokban a vízszint némiképp emelkedik, csütörtökön már másfél méter körül alakul a vízállás - ez azonban gyakorlatilag észrevehetetlen lesz.

