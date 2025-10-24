Egy méter alatt állt meg a vízszint csökkenése Mohácsnál
2025. október 24. péntek 12:09
A korábbi előrejelzéseknek megfelelően egy méter alá esett a Duna vízszintje pénteken Mohácsnál.
A hét közepén az előrejelzés alapján még úgy tűnt, a következő napokban megközelíti a Duna vízállása Mohácsnál is a negatív rekordot, s pénteken várhatóan egy méter alá esik a vízszint.
Ez így is történt, pénteken reggel 95 centiméteres vizet mértek.
A következő napokban a vízszint némiképp emelkedik, csütörtökön már másfél méter körül alakul a vízállás - ez azonban gyakorlatilag észrevehetetlen lesz.
M. B.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A fél világot bejárta Farkas József,...
- Zivatarok, jégeső miatt adtak ki...
- Egy méter alatt állt meg a vízszint...
- Kidőlt fa miatt késnek a vonatok Pécs...
- Orbán Viktor szerint szép és felemelő...
- Hargitai János elárulta, szerinte mi...
- Orbán Viktor az ünnepen: beszélnünk...
- Több mint 6700 embert bocsátanak el a...
- Pácban az LMP: Schiffer lemondott...
- Pécsi tűzoltókat is kitüntettek az...