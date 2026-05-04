A Külső-Bédán tehetünk szombaton tavaszi kenutúrát

A Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekvő Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A szombaton délelőtt kilenc órakor induló program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket.

A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges!

Időpont: október 12.



Tel.: 30/846-6020