A Külső-Bédán tehetünk szombaton tavaszi kenutúrát
2026. május 04. hétfő 16:12
A Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekvő Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A szombaton délelőtt kilenc órakor induló program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket.
A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges!
Időpont: október 12.
Tel.: 30/846-6020
Forrás: DDNP
