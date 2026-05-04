Robogóval ütközött egy mikrobusz Villányban

2026. május 04. hétfő 14:40

Robogóval ütközött egy mikrobusz Villányban

Összeütközött egy robogó és egy furgon Villányban, a Batthyány Lajos utcában, hétfőn délután.

 

 

A kétkerekű jármű a mikrobusz alá csúszott. A villányi hivatásos tűzoltók teljes útlezárás mellett végzik a műszaki mentést.

 

 

A helyszínre mentő is érkezett.

Forrás: Katasztrófavédelem