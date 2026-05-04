Tizennégy határsértőt tartóztattak fel hétvégén

Tizennégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hét, szombaton három, vasárnap egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében három határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - április 20-tól 26-ig - a feltartóztatottak száma 44 volt - derül ki a rendőrségi összesítésből.