Tizennégy határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. május 04. hétfő 08:32
Tizennégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hét, szombaton három, vasárnap egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében három határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - április 20-tól 26-ig - a feltartóztatottak száma 44 volt - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
