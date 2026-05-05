Pénteken ismét virágba borul a Kossuth tér - Jön a nagy Tavaszi Virágvásár!

A BIOKOM NKft. idén is megrendezi a Tavaszi Növényvásárt, amelyre minden természetkedvelőt és kertbarátot szeretettel várnak.

Az esemény helyszíne a Kossuth tér, ahol a látogatók október 17-én, pénteken 10:00 és 16:00 óra között válogathatnak a gyönyörű tavaszi növénykínálatból.

A vásáron számos kertészeti áruda kínál majd örökzöldeket, szezonális és évelő dísznövényeket, valamint különleges növényritkaságokat.

Az esemény kiváló alkalom arra, hogy a látogatók beszerezzék a tavaszi kertészkedéshez és otthonszépítéshez szükséges növényeket, miközben szakmai tanácsokat is kaphatnak a növények gondozásáról.



