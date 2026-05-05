Pénteken ismét virágba borul a Kossuth tér - Jön a nagy Tavaszi Virágvásár!
2026. május 05. kedd 07:32
A BIOKOM NKft. idén is megrendezi a Tavaszi Növényvásárt, amelyre minden természetkedvelőt és kertbarátot szeretettel várnak.
Az esemény helyszíne a Kossuth tér, ahol a látogatók október 17-én, pénteken 10:00 és 16:00 óra között válogathatnak a gyönyörű tavaszi növénykínálatból.
A vásáron számos kertészeti áruda kínál majd örökzöldeket, szezonális és évelő dísznövényeket, valamint különleges növényritkaságokat.
Az esemény kiváló alkalom arra, hogy a látogatók beszerezzék a tavaszi kertészkedéshez és otthonszépítéshez szükséges növényeket, miközben szakmai tanácsokat is kaphatnak a növények gondozásáról.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Jelölt kecsegék érkeztek a Dunába...
- Pénteken ismét virágba borul a...
- Földrengés volt Horvátországban, a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Új menetrend szerint közlekednek a...
- Büki András, a Pécsi Tudományegyetem...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Késve indul Pécsre a fővárosból egy...
- A Külső-Bédán tehetünk szombaton...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...