Jelölt kecsegék érkeztek a Dunába Dunaszekcsőnél

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a napokban 80 kg jelölt kecsegét helyezett ki a Dunába, a dunaszekcsői kompkikötőnél.



A betelepített kecsegék hátúszója mögött, az izomzatba rögzített sárga haljelek egyik oldalán a MOHOSZ felirat, másik oldalán pedig az egyedi sorszám látható.



Amennyiben egy horgász ilyen, egyedi haljellel ellátott kecsegét fog, kérik, hogy a haljel levétele nélkül jegyezze fel annak sorszámát (lehetőleg fotóval is alátámasztva), a fogott hal testhosszát, súlyát, a vízterület nevét és víztérkódját a fogás pontos helyének megjelölésével (GPS koordináták vagy a legközelebbi település neve) és természetesen az adatok rögzítését követően azonnal, kíméletesen helyezze vissza a vízbe.

A rögzített az adatokat és a fotót e-mailen a [email protected] címre vagy levélben a MOHOSZ postacímére (1511 Budapest, Pf. 7) kérjük eljuttatni a beküldő adatainak megadásával.



Jelen program a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.