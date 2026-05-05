2026. május 05. kedd 16:23

Defekttel érkezhetnek meg szerdán a NAV baranyai revizorai

A NAV baranyai munkatársai szerdán Pécsett, a gépjárműalkatrész-, gumiabroncs- és felnikereskedőket, valamint a gépjárműjavítókat, csütörtökön pedig Villányban a Baross Gábor utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

MTI