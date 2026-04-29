Minden korábbinál több magyar látogathat idén Horvátországba
2026. április 29. szerda 13:42
Rekordot ígérnek az idei évre a horvát turisztikai szezon kezdeti adatai, 2026 első négy hónapjában a tavalyinál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.
Ivana Herceg elmondta: az április 25-ig mért adatok szerint 39 ezer magyar turista érkezett az idén Horvátországba, ahol összesen 110 ezer vendégéjszakát töltöttek el.
Ez a 2025-ös év hasonló időszakához képest 8 százalékos növekedés az érkezések, és 12 százalékos emelkedés a vendégéjszakák számában, ami az idei év egészére rekordot vetít előre.
A korábbi közlés szerint Horvátországba tavaly közel 785 ezer magyar vendég érkezett, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez az érkezések számában 0,6 százalékos, a vendégéjszakákéban pedig 3 százalékos csökkenés volt 2024-hez képest.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A nyílt utcán műtött meg egy főorvos...
- Baranyai rendőrök vehettek át...
- Felavatták a baranyai főkapitányság...
- Sűrűbben járnak a hajók a Balatonon a...
- Minden korábbinál több magyar...
- Megfojtotta egy nő a férjét Pécsett,...
- Befejeződött az építkezés, kétszer...
- Csaknem végzett két testvér egy...
- Ragadozók tízezreit telepítették...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...