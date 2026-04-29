Minden korábbinál több magyar látogathat idén Horvátországba

Rekordot ígérnek az idei évre a horvát turisztikai szezon kezdeti adatai, 2026 első négy hónapjában a tavalyinál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.

Ivana Herceg elmondta: az április 25-ig mért adatok szerint 39 ezer magyar turista érkezett az idén Horvátországba, ahol összesen 110 ezer vendégéjszakát töltöttek el.

Ez a 2025-ös év hasonló időszakához képest 8 százalékos növekedés az érkezések, és 12 százalékos emelkedés a vendégéjszakák számában, ami az idei év egészére rekordot vetít előre.

A korábbi közlés szerint Horvátországba tavaly közel 785 ezer magyar vendég érkezett, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez az érkezések számában 0,6 százalékos, a vendégéjszakákéban pedig 3 százalékos csökkenés volt 2024-hez képest.