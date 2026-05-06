Személyautóval ütközött egy kisteherautó az 57-es főúton
2026. május 06. szerda 09:46
Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Belvárdgyulánál, az 57-es főút 22-es és 23-as kilométere közötti szakaszán szerdán délelőtt.
A pécsi hivatásos tűzoltók egy embert a mentőszolgálattal közösen kiemeltek a személyautóból.
A raj áramtalanította a járműveket.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett
Forrás: Katasztrófavédelem
