Személyautóval ütközött egy kisteherautó az 57-es főúton

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Belvárdgyulánál, az 57-es főút 22-es és 23-as kilométere közötti szakaszán szerdán délelőtt.

A pécsi hivatásos tűzoltók egy embert a mentőszolgálattal közösen kiemeltek a személyautóból.

A raj áramtalanította a járműveket.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett