Honfoglalás, reformáció, Rákosi-diktatúra: ezek is szerepeltek a történelem vizsgán
2026. május 06. szerda 10:02
A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladatsorában - írta az Eduline.hu.
A portál tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként.
A vizsga második részében a diákoknak két esszét - egy rövidet és egy hosszút - kell írniuk.
Az Eduline.hu közlése szerint a rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú esszé témájául pedig I. Károly uralkodását vagy a Rákosi-diktatúrát választhatták a vizsgázók.
Fontos szabály, hogy a két választott esszé különböző korszakokra kell, hogy vonatkozzon: az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig az 1849 utáni időszakra - hívták fel a figyelmet, megjegyezve: a rövid fogalmazás elvárt terjedelme 100-130 szó, a hosszúé 210-260 szó.
Az Oktatási Hivatal korábbi közlése szerint történelemből 71 504-en érettségiznek középszinten, emelt szinten pedig 8273-an.
MTI
