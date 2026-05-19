Egyre melegebbre fordul, 25 fok is lehet szerdán
2026. május 19. kedd 19:30
Éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak és kissé felhős vagy derült lesz az ég.
Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat.
Az északias szelet élénk lökések kísérhetik az időszak alatt, de éjszakára jellemzően mérséklődik a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között alakul.
MTI
