Különleges jelenség ragyogja be szerdán az esti égboltot

Különleges égi jelenséget figyelhetnek meg az égbolt szerelmesei május 20-án: a Jupiter, a holdsarló, valamint az Ikrek csillagkép két fényes csillaga együtt egy hatalmas L betűt formáz az esti égbolton. A következő napokban további látványos együttállások is megfigyelhetők lesznek binokulárral vagy távcsővel.

Május 20-án este különösen látványos égi jelenség várja azokat, akik a nyugati égbolt felé fordulnak. A dagadó holdsarló, a Jupiter bolygó, valamint az Ikrek csillagkép két legismertebb csillaga, a Pollux és a Castor egy különleges, L alakú formációt rajzol ki az égen.

A jelenséget szabad szemmel is könnyen meg lehet figyelni, különösen 21 óra 45 perc körül, amikor a Hold már viszonylag magasan jár a horizont felett. A holdsarló alatt néhány fokkal ragyog majd a Jupiter, míg jobbra a Pollux és a Castor teszi teljessé az alakzatot. A látványt tovább fokozza az alacsonyabban fénylő Vénusz, amely az esti égbolt legfényesebb objektuma lesz.

A Hold sötét oldalán ekkor még a hamuszürke fény jelensége is megfigyelhető: a Földről visszaverődő napfény halványan megvilágítja a Hold árnyékos részét.

Az est folyamán egy másik érdekes együttállás is látható lesz. A Vénusz az Ikrek csillagkép M35 jelű nyílthalmaza közelében tűnik fel. A csillaghalmaz szabad szemmel nehezen észrevehető, de binokulárral vagy kisebb távcsővel már jól megfigyelhető. A Vénusz és az M35 közelsége különösen látványos témát kínál az asztrofotósok számára.

Május 21-én este újabb különleges jelenség következik: a Hold a Rák csillagképben található Méhkas-halmaz, más néven Praesepe vagy M44 mellett halad el. A csillaghalmaz fényesebb tagjai már binokulárral is láthatóvá válnak, miközben a dagadó holdsarló látványosan „rámutat" az objektumra az égbolton.

