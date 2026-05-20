Napsütéses, meleg napunk lesz csütörtökön!
2026. május 20. szerda 16:23
Napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel, utóbbiakból csütörtökön a középső országrészben több képződhet.
Ma főként a nyugati, délnyugati határ közelében, holnap a Duna mentén helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat.
Az északias szelet ma nagy területen élénk, csütörtök hajnaltól a Dunántúlon, napközben a keleti harmadban is olykor erős lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 15 fok között várható, a magasabb értékek a nyugati megyékben, míg az alacsonyabbak az északi völgyekben várhatók.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
MTI
