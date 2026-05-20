Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye nyári táborát

A Pécsi Egyházmegye 2026. július 6-11. között újra megrendezi a tavaly hatalmas sikert aratott gyermek és ifjúsági nyári táborát.

Az ÁGOTA Alapítvány Bács-Kiskun vármegyében, Tass-Alsószenttamáson elterülő 7 hektáros területén kialakított ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központja lesz a helyszíne az idei tábornak is, ahova azokat a 11 éven felüli gyermekeket és fiatalokat várják, akiknek élő kapcsolata van az egyházmegye valamely egyházközségével.

A helyszínen természetközeli, ugyanakkor kényelmes, a kor elvárásainak megfelelő körülmények között megrendezésre kerülő egyházmegyei táborban minden nap lesz játék, sport és közösségi programok, mindez a Katolikus Egyház értékrendszere mentén.

A tábor állandó mottóját Sámuel első könyvéből választották a szervezők: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád" (1Sám 3,9). A minőségi és tartalmas programok sorozata kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők új ismeretségeket kössenek az egyházmegye különböző részein élő fiatalokkal, meglévő kapcsolataikat elmélyítsék.

Emellett a tábor teret ad a tapasztalatok, élmények és jó gyakorlatok megosztására is, így gazdagítva mind a személyes, mind a közösségi életet és a hit fejlődését. A táborozók felügyeletét és a programokat hitoktatók, pedagógusok és lelkipásztorok koordinálják.