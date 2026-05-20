Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok; május 18. és június 12. között több mint 20 ezren érkeznek a zánkai Erzsébet-táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni, a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket - közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) szerdán az MTI-vel.

A tájékozkotatás szerint a balatoni - zánkai és fonyódligeti -, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet-táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben.

Ismertették: az Erzsébet-táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat.

A tavaszi turnusokban a gyermekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. Konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó, élménypedagógiára épülő programokat is tartanak, így a tanulók a játékok és aktivitások közben elmélyíthetik, valamint kiegészíthetik az iskolában szerzett ismereteiket.

Azt írták, a tábori osztálykirándulások fontos eleme a közösségi szellem erősítése, ezért a programkínálatban hangsúlyos helyet foglalnak el a csapatépítő játékok, valamint az önismereti, önbizalomépítő foglalkozások is. Mindezek mellett a zánkai Erzsébet-táborban sétahajózás, kalandpark és miniskanzenként működő népi tájház is vár a gyermekekre, továbbá a pályaorientációhoz is segítséget kaphatnak a Szakma-sziget programsorozaton. Az Erzsébet-táborokban a széles körű és sokrétű programkínálatot helyben biztosítják a szervezők, a korszerű, minden évszakban használható közösségi tereknek köszönhetően pedig kedvezőtlen időjárás esetén is megvalósulnak a programok.

Kiemelték: a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Bethesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.

Mint minden típusú Erzsébet-táborban, a tavaszi osztálykirándulásokon is jelképes, mindössze 1000 forint összegű részvételi biztosíték befizetésével vesznek részt a gyermekek. Az állami támogatásnak köszönhetően ez az összeg tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is.

Az Erzsébet-táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én - áll a közleményben.

