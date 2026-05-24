Tovább melegszik az idő, 32 fok is lehet hétfőn

2026. május 24. vasárnap 11:28

Hétfőn is sok napsütésben lesz részünk a fátyol- és gomolyfelhők mellett.

 


 Éjjel átmenetileg összefüggőbb - nagyrészt magasszintű - felhőzet érkezik fölénk. Hajnaltól néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat.
 
Az északias szél napközben a Dunántúlon és az északkeleti harmadban élénkül meg, hétfőn néhol erős széllökés sem kizárt.
 
Éjszaka átmenetileg mindenütt legyengül a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken valószínűek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 27 és 32 fok között várható.
 
 

 

MTI