Tovább melegszik az idő, 32 fok is lehet hétfőn

Hétfőn is sok napsütésben lesz részünk a fátyol- és gomolyfelhők mellett.

Éjjel átmenetileg összefüggőbb - nagyrészt magasszintű - felhőzet érkezik fölénk. Hajnaltól néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat.

Az északias szél napközben a Dunántúlon és az északkeleti harmadban élénkül meg, hétfőn néhol erős széllökés sem kizárt.

Éjszaka átmenetileg mindenütt legyengül a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken valószínűek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 27 és 32 fok között várható.