Fának ütközött egy autóbusz Pécs határában
2026. május 30. szombat 07:23
Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél szombaton reggel.
A járművön a vezetővel együtt összesen huszonnyolcan utaztak.
A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
