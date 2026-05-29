Rosszul lett, szalagkorlátnak csapódott egy pécsi mentős autójával, bajtársai küzdöttek az életéért
2026. május 29. péntek 11:43
Március elején egy vasárnapi délután a családjával autózott a város határában Grácz Ferenc mentőgépkocsi-vezető , amikor minden előzmény nélkül hirtelen szédülésre panaszkodott mellette utazó feleségének. A személyautóval azonban már nem tudott lehúzódni, eszméletlenné vált és az autó a szalagkorlátnak csapódott. A felesége húzta ki az autóból, aki ekkor már nem lélegzett, így azonnal újraélesztésbe kezdett, számolt be róla az Országos Mentőszolgálat.
A történteket egy arra közlekedő szabadnapos orvos, egy szabadnapos tűzoltó, valamint egy laikus nő is észlelte. Azonnal a bajbajutott segítségére siettek, és a mentők megérkezéséig felváltva végezték a mellkaskompressziókat.
A mentésirányítás hatalmas erőket mozgósított. Több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre.
A kiérkező bajtársak azonnal átvették az újraélesztést, amely így már emelt szinten folytatódott, és rövid időn belül sikerre vezetett, bajtársunkat stabil állapotban szállíthattuk a PTE Szívgyógyászati Klinika intervenciós osztályára.
Grácz Ferenc nemrégiben, egy soron következő kontrollvizsgálatot követően ellátogatott a pécsi mentőállomásra. Elmondása szerint mára már jól van, jól érzi magát, a bajtársi közösség nagy örömmel fogadta
Forrás: Országos Mentőszolgálat - Fotó: Facebook/OMSZ
