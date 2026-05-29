A Pannon Filharmonikusok üres színpaddal, táncosok nélkül adja elő a Rómeó és Júliát
2026. május 29. péntek 10:01
Közleményben tudatta a Pannon Filharmonikusok Zenekar, "hogy azon financiális nehézségek miatt, amelyekről a médiában is olvashatnak, a korábban meghirdetett, 2026. június 4-ére tervezett Rómeó és Júlia - modern táncadaptáció című balettzenei előadást táncos közreműködők nélkül, üres színpaddal adjuk elő.
A zenekar az árokban ülve, Kesselyák Gergely vezető karmester vezényletével eljátssza az eredeti balettzene szerkesztett változatát, és a történet követése érdekében képek vetítését és narrációt alkalmaz.
A produkció extra költségeinek megspórolásán túl a társulat célja a rendhagyó előadással az, hogy erőteljesen felhívja a figyelmet a lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetére, melynek eredményeképpen fennállhat a veszélye annak, hogy szeptemberben üres színpad és csend várja a nézőket a Pannon Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén a Kodály Központban."
Képünk archív felvétel.
EQM
