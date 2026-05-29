Felborult egy autó Pécs belvárosában, jobb lesz kerülni!

2026. május 29. péntek 09:28

Tetejére borult egy gépkocsi Pécsen, a Somogyi Béla utcában, a Légszeszgyár és a Bacsó Béla utcák kereszteződésénél pénteken reggel.

 

 

A balesetben egy másik jármű is érintetté vált, valamint egy közlekedési jelzőlámpa is károsodott.

A helyszínre a pécsi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek ki, valamint a városüzemeltetési szakembereket is értesítették a jelzőlámpa miatt.

A környéken a mentés idején minden bizonnyal akadozni fog a közlekedés, ezért érdemes más útvonalat választani.

Forrás: Katasztrófavédelem