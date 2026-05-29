Ellenszavazat nélkül fogadták el a rendőrfőkapitány beszámolóját

A vármegyei önkormányzat közgyűlése elfogadta dr. Szijártó István dandártábornok beszámolóját.

Baranya vármegye rendőrfőkapitánya május 28-án számolt be a testület előtt a 2025. év közbiztonsági helyzetéről, a tavalyi évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Értékelésében kitért a bűnügyi és a rendészeti tevékenységgel összefüggő trendekre, tájékoztatást adott a baleseti helyzetről és kiemelte a bűn- és baleset-megelőzési munka fontosságát.

A képviselők a közbiztonság érdekében végzett tevékenységért köszönetüket fejezték ki a rendőrfőkapitánynak és a vármegye rendőri állományának, majd a beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett elfogadta.

