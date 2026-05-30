Halálos áldozata is van a pécsi buszbalesetnek, gyermekek is utaztak a járművön Frissítve: 2026. május 30. szombat 08:10

Információink szerint Pécsről indult szombaton kora reggel az a busz, amely nem sokkal később, a 6-os főúton egy fának ütközött, majd az árokba hajtott. Teljes útzár mellett, óriási erőkkel zajlik a mentés.

A járművön 28-an tartózkodtak, köztük sok gyermek is.

Úgy tudjuk, a balesetet a sofőr rosszulléte okozhatta, aki a balesetben elhunyt.

Többen - egyes információk szerint 23-an - megsérültek, közülük többen súlyosan.

A mentés óriási erőkkel, teljes útzár mellett zajlik, a forgalmat Vasas felé tereli a rendőrség.

