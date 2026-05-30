Halálos áldozata is van a pécsi buszbalesetnek, gyermekek is utaztak a járművön
2026. május 30. szombat 08:01
Frissítve: 2026. május 30. szombat 08:10
Információink szerint Pécsről indult szombaton kora reggel az a busz, amely nem sokkal később, a 6-os főúton egy fának ütközött, majd az árokba hajtott. Teljes útzár mellett, óriási erőkkel zajlik a mentés.
A járművön 28-an tartózkodtak, köztük sok gyermek is.
Úgy tudjuk, a balesetet a sofőr rosszulléte okozhatta, aki a balesetben elhunyt.
Többen - egyes információk szerint 23-an - megsérültek, közülük többen súlyosan.
A mentés óriási erőkkel, teljes útzár mellett zajlik, a forgalmat Vasas felé tereli a rendőrség.
Képünk illusztráció.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Halálos áldozata is van a pécsi...
- Fának ütközött egy autóbusz Pécs...
- A Pécsi Sportiskola aerobikcsapata...
- Újabb éttermet nyit Pécsett a...
- Kiadták a riasztást Baranyára,...
- Idén is megnyílnak Baranyában a...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...