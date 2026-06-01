Kizárta a lakásból édesapját egy kétéves gyermek Pécsett

Kizárta édesapját a lakásból egy kétéves gyerek szombat délután Pécsett, az Ybl Miklós utcában.

A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát.

A gyermeknek nem esett baja.

