Kizárta a lakásból édesapját egy kétéves gyermek Pécsett
2026. június 01. hétfő 13:25
Kizárta édesapját a lakásból egy kétéves gyerek szombat délután Pécsett, az Ybl Miklós utcában.
A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát.
A gyermeknek nem esett baja.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
