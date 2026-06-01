Pécsett is kinyíltak a szertárkapuk a gyermekek legnagyobb örömére
2026. június 01. hétfő 13:36
Gyermeknap alkalmából Baranya vármegyében is megnyitották kapuikat a hivatásos és önkéntes tűzoltólaktanyák, hogy közelebb hozzák a tűzoltói hivatást a legkisebbekhez és családjaikhoz. A vármegye több pontján várták programokkal az érdeklődőket, akik testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapjaival, felszereléseikkel és járműveikkel.
A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pécsi objektumában egész nap színes programok szórakoztatták a látogatókat. A gyerekek kipróbálhatták a füstsátrat, az akadálypályát és a puttonyfecskendőt, lecsúszhattak a kötélpályán, valamint quadozásra is lehetőségük nyílt.
Nagy érdeklődés övezte a konyhatűz-imitációt, a habpartyt és a tűzoltási bemutatót is, mely során egy teljes terjedelmében égő személygépkocsi oltását követhették végig az érdeklődők. A résztvevők nemcsak a beavatkozást láthatták közelről, hanem a riasztás pillanatait is, így betekintést nyerhettek abba, milyen gyorsan és szervezetten reagálnak a tűzoltók egy káreseményre.
A nap folyamán a legnépszerűbb helyszínek között szerepelt a füstsátor, a „tűzoltás" és a csúszópálya, ahol hosszú sorokban várakoztak a gyerekek, hogy maguk is részesei lehessenek az élményeknek. A tűzoltójárművek és felszerelések bemutatása mellett a családok hasznos tűzvédelmi és biztonsági ismeretekkel is gazdagodhattak.
A rendezvény célja Baranya vármegyében is az volt, hogy tartalmas kikapcsolódást nyújtson az egész család számára, miközben játékos formában hívja fel a figyelmet a biztonságtudatos magatartás fontosságára. A nap középpontjában ezúttal is a gyerekek álltak, akik rengeteg élménnyel és új ismerettel térhettek haza.
Forrás: Katasztrófavédelem
