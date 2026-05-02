Csodás, napsütéses, meleg napunk lesz vasárnap
2026. május 02. szombat 19:40
Vasárnap zavartalan napsütésben lesz részünk. Csapadék nem lesz.
Holnap a délkeletire fordulót a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések kísérik.
A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Csodás, napsütéses, meleg napunk lesz...
- A világon csak a Mecsekben...
- Orbán Viktor: Magyarország nem enged...
- A magyar írásbelikkel kezdődnek...
- Gyalogos zarándoklatra hívja a...
- Íme, az új Zsolnay-vezér: portréinterjú
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Buszokat, teherautókat ellenőriznek a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Egy hónapja hiába keresnek egy 11...