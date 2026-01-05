Több mint kétezer településen osztanak ingyenes tüzelőanyagot
2026. január 05. hétfő 17:48
A kormány által biztosított szociális tüzelőanyag-program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) hétfőn az MTI-vel.
Ez a program 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak a fűtési időszakban - emelték ki.
Felidézték: a kormány 2011-ben indította ezt a programot, azóta több mint 56 milliárd forintot fordított a szociális tüzelőanyagra az 5000 fő alatti településeken.
A fa vagy szén beszerzését és szétosztását a helyi önkormányzatok végzik, figyelembe véve a helyi szükségleteket és helyi rászorulók megsegítését - áll a közleményben.
MTI
