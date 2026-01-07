Orbán Viktor: a világ átalakulása itt van a nyakunkon

Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában, forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül, így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon - közölte a miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor bejegyzése szerint a szerdai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudják a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban.

Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához.

"Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel" - írta a kormányfő.

"Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!" - fogalmazott Orbán Viktor.