Orbán Viktor: a világ átalakulása itt van a nyakunkon
2026. január 07. szerda 10:02
Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában, forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül, így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon - közölte a miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor bejegyzése szerint a szerdai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudják a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban.
Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához.
"Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel" - írta a kormányfő.
"Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!" - fogalmazott Orbán Viktor.
