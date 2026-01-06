Filmbeli sorozatgyilkost utánzott a pécsi egyetemista

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a kegyetlen gyilkossal szemben hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozza a Pécsi Ítélőtáblán.

A fiatal férfi rászokott arra, hogy mentális problémái csökkentése érdekében nyugtatót

vegyen be alkohollal, amelytől egyre agresszívabbá vált.

Nyomasztó, erőszakos filmeket kezdett nézni, amelyek közül kiemelkedett egy amerikai sorozatgyilkosról szóló történet, akit példaképének tekintett. Annyira azonosult a főszereplővel, hogy a megjelenésében is utánozni kezdte őt, és foglalkoztatni kezdte az emberölés gondolata is.

Hangos naplót vezetett a telefonján, amelyben részletesen kidolgozta, hogyan fogja végrehajtani az emberölést.

A 2023. augusztus 20-án tartott gólyatáborból furcsa viselkedése miatt hazaküldték, így az éjszakát a gyógyszerre történő italozással töltötte, majd másnap hajnalban egy hajléktalant szemelt ki, hogy gyilkos tervét végrehajtsa.

Sikerült őt a lakásba csalnia étel ígéretével, amelyet el is készített, majd az asztalnál étkező embert hátulról több alkalommal kalapáccsal fejbe verte, végül a padlóra esett áldozatot leszúrta.

A vádlott maga értesítette az anyját a történtekről.

Az elsőfokon eljárt Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat előre

kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében, ezért őt 15 év

szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás végett, a vádlott és védője eltérő minősítésért,

valamint enyhítés érdekében fellebbeztek.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi

fellebbezést.



Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.