Elakadt kamionhoz riasztották a mohácsi tűzoltókat

Szerda hajnalban az M6-os autópályán, Lánycsók külterületén egy teherautó akadt el.

A mohácsi hivatásos tűzoltók eltávolították a gépkocsi kerekeiről a havat, így az tovább tudott haladni.

Az egység ezután elkísérte a kamiont a következő lehajtóig.