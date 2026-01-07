Elakadt kamionhoz riasztották a mohácsi tűzoltókat
2026. január 07. szerda 10:08
Szerda hajnalban az M6-os autópályán, Lánycsók külterületén egy teherautó akadt el.
A mohácsi hivatásos tűzoltók eltávolították a gépkocsi kerekeiről a havat, így az tovább tudott haladni.
Az egység ezután elkísérte a kamiont a következő lehajtóig.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Néhány baranyai települést, megállót...
- A helyzet fokozódik: csütörtök...
- Zárva a Pintér-kert, a szoborpark és...
- Elakadt kamionhoz riasztották a...
- Orbán Viktor: a világ átalakulása itt...
- Negyvenegy éve fagyott be utoljára a...
- Pécsi Arcok - Borza Endre, az...
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...
- Becsületbeli ügy a kormány számára a...
- Filmbeli sorozatgyilkost utánzott a...