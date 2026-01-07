Elakadt kamionhoz riasztották a mohácsi tűzoltókat

Szerda hajnalban az M6-os autópályán, Lánycsók külterületén egy teherautó akadt el.

 

 

A mohácsi hivatásos tűzoltók eltávolították a gépkocsi kerekeiről a havat, így az tovább tudott haladni.

 

Az egység ezután elkísérte a kamiont a következő lehajtóig.

Forrás: Katasztrófavédelem