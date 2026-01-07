Néhány baranyai települést, megállót nem tudnak megközelíteni az autóbuszok

A télies útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

Baranyában nem érintett megállók/települések:

Az autóbuszjáratok Lapáncsa és Magyarsarlós települést nem érintik.



Az 5698-as járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik Kővágótöttös, forduló, valamint Cserkút, forduló megállóhelyet.



Az 5750-es járatok a kedvezőtlen útviszonyok miatt nem érintik Gödre (Kiskeresztúr), forduló megállóhelyet.



Az 5887-es járatok a kedvezőtlen útviszonyok miatt nem érintik Szentegát (Kárászpuszta), bejárati út megállóhelyet.



Pogány belterületén a közlekedés nehézkes, ezért autóbuszaink Pogány, iskola és Pogány, forduló megállóhelyeket nem érintik.



A komlói 3-as helyi járatok a kedvezőtlen időjárás miatt nem érintik Komló, Kisbattyán, Fő utca megállóhelyet.

