Néhány baranyai települést, megállót nem tudnak megközelíteni az autóbuszok
2026. január 07. szerda 07:49
A télies útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell - közölte a MÁV-csoport a honlapján.
Baranyában nem érintett megállók/települések:
Az autóbuszjáratok Lapáncsa és Magyarsarlós települést nem érintik.
Az 5698-as járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik Kővágótöttös, forduló, valamint Cserkút, forduló megállóhelyet.
Az 5750-es járatok a kedvezőtlen útviszonyok miatt nem érintik Gödre (Kiskeresztúr), forduló megállóhelyet.
Az 5887-es járatok a kedvezőtlen útviszonyok miatt nem érintik Szentegát (Kárászpuszta), bejárati út megállóhelyet.
Pogány belterületén a közlekedés nehézkes, ezért autóbuszaink Pogány, iskola és Pogány, forduló megállóhelyeket nem érintik.
A komlói 3-as helyi járatok a kedvezőtlen időjárás miatt nem érintik Komló, Kisbattyán, Fő utca megállóhelyet.
MTI
