Zárva a Pintér-kert, a szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont is

Az időjárási körülmények miatt a Pintér-kert Arborétum, a Nagyharsányi Szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont zárva tart, közölte a nemzeti park igazgatósága.

A Nagyharsányi Szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont megközelítése nem lehetséges, mivel a bekötőutak nem járhatók, a Pintér-kert Arborétum a balesetveszély miatt nem látogatható.

