2026. január 07. szerda 09:05

Zárva a Pintér-kert, a szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont is

Az időjárási körülmények miatt a Pintér-kert Arborétum, a Nagyharsányi Szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont zárva tart, közölte a nemzeti park igazgatósága.

 

 




 

A Nagyharsányi Szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont megközelítése nem lehetséges, mivel a bekötőutak nem járhatók, a Pintér-kert Arborétum a balesetveszély miatt nem látogatható.

 


 

Forrás: DDNP