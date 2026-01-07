Zárva a Pintér-kert, a szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont is
2026. január 07. szerda 09:05
Az időjárási körülmények miatt a Pintér-kert Arborétum, a Nagyharsányi Szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont zárva tart, közölte a nemzeti park igazgatósága.
A Nagyharsányi Szoborpark és az Ős-Dráva Látogatóközpont megközelítése nem lehetséges, mivel a bekötőutak nem járhatók, a Pintér-kert Arborétum a balesetveszély miatt nem látogatható.
Forrás: DDNP
