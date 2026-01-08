Pécsett lopott rendszámot használva léptek le fizetés nélkül

Mindazok jelentkezését várják a rendőrök, akik bármilyen információval rendelkeznek a képen látható autóval, vagy az azt vezető sofőrrel kapcsolatban.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Nyomozó Alosztálya eljárást folytat kisebb értékre elkövetett lopás vétség gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. december 23-án 20:03 és 20:10 közötti időben az elkövető a „Csatári Torok" MOL töltőállomáson 147,62 liter dízel üzemanyagot tankolt a KFB-441-es hatósági jelzéssel ellátott jobb kormányos Land Rover típusú személygépkocsijába, majd fizetés nélkül Mosonmagyaróvár felé távozott a töltőállomásról.

A lopáskor használt rendszámot nem a terepjáróhoz adták ki, azt korábban egy Pécsen parkoló más típusú autóról lopták el.

Azon személyek jelentkezését várják, akik látták a történteket, vagy bármilyen információval rendelkeznek az autóval vagy a sofőrrel kapcsolatban.

Bejelentést tehetnek személyesen a Szekszárdi Rendőrkapitányságon, vagy bármely rendőri szervnél, telefonon a 74/501-106-os telefonszámon, továbbá névtelenségük megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú" zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon