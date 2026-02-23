Napsütéses, enyhe nap vár ránk kedden

Éjszaka átmenetileg erősen megnövekszik, kedden reggel, délelőtt viszont csökken is a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.

Kedden a nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délután főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok.

A nyugati, északnyugati szelet ma kisebb, holnap nagyobb területen kísérik erős lökések.

Viharos széllökések főként intenzívebb csapadékgócok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken fordulhatnak elő.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő.