Napsütéses, enyhe nap vár ránk kedden
2026. február 23. hétfő 19:30
Éjszaka átmenetileg erősen megnövekszik, kedden reggel, délelőtt viszont csökken is a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.
Kedden a nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délután főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok.
A nyugati, északnyugati szelet ma kisebb, holnap nagyobb területen kísérik erős lökések.
Viharos széllökések főként intenzívebb csapadékgócok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken fordulhatnak elő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő.
MTI
