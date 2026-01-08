Elakadt járművekhez riasztották a tűzoltókat Baranyában

Szerda délutántól öt helyre riasztották az egységeket, szerencsére továbbra sem történt személyi sérüléssel járó baleset a vármegyében.



Délután Pécsett, a Mohácsi úton egy közlekedési táblát döntött ki egy személyautó, a tábla a gépkocsi alá szorult. A hivatásos egység kiszabadította a járművet és megszüntette a forgalmi akadályt.

Villányban árokba csúszott egy autó, amelyet a helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók húztak ki.

Kora este Pécsett, a Gólya dűlőben akadt el egy személygépkocsi a havas, jeges úton, a pécsi tűzoltók félretolták az útakadályt okozó járművet.

Este pedig egy kisbusz tért le az útról, hajtott árokba és döntött ki egy villanyoszlopot Kercseliget külterületén.

Az esethez a sásdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik előbb alátámasztották, majd segítettek a szolgáltató munkatársainak félretenni az oszlopot, illetve segédkeztek kitolni a gépjárművet az árokból, amely ezután tovább tudott haladni.

Csütörtök hajnalban Pécsett, az Akácos soron akadt el egy személyautó, a helyi hivatásos tűzoltók segítettek a sofőrnek a továbbhaladásban.

