Elhunyt Müller István, a Pécsi Városi Televízió alapító főszerkesztője

2026. január 07. szerda 19:11

Hetvenhét éves korában elhunyt Müller István - a Magyar Rádió Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Szerkesztőségének egykori tagja, számolt be a szomorú hírről a Volt egyszer egy Pécsi Rádió Facebook-csoport.


 

 

Müller István részt vett az 1983-ban a Bajális Rádió (ma: Bajai Rádió 89.8 MHz) kísérleti adása indításában.

1989-ben a Pécsi Városi Televízió alapító főszerkesztője volt.

Temetésére szűk családi körben kerül sor.

EQM - Fotó: Facebook