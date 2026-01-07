Elhunyt Müller István, a Pécsi Városi Televízió alapító főszerkesztője

Hetvenhét éves korában elhunyt Müller István - a Magyar Rádió Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Szerkesztőségének egykori tagja, számolt be a szomorú hírről a Volt egyszer egy Pécsi Rádió Facebook-csoport.





Müller István részt vett az 1983-ban a Bajális Rádió (ma: Bajai Rádió 89.8 MHz) kísérleti adása indításában.

1989-ben a Pécsi Városi Televízió alapító főszerkesztője volt.





Temetésére szűk családi körben kerül sor.