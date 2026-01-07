Hófúvás miatt narancs riasztást adtak ki Baranyára - Hótorlaszokat épít a viharos szél

Csütörtökre virradóra a nyugati határszélen mínusz 15 Celsius-fok alá, egy-egy helyen mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő, az egyre többfelé feltámadó szél miatt nagy területen alakulhat ki hófúvás - közölte a HungaroMet Zrt. szerdán.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, szerda délutántól késő estig időszakosan kisebb havazás helyenként előfordulhat. Az esti, késő esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást.



Keleten ebből csütörtök délelőttig jelentős mennyiségű, általában 2-10 centiméter, a keleti határszélen 10-15 centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat.

Csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki a havazás, de a déli, kora délutáni órákra előreláthatólag ott is megszűnik.

Szerda délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszakától ismét egyre többfelé erőre kap a szél, így már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

Napközben a Dunántúl keleti kétharmadán, az ország középső tájain, illetve északkeleten lehet számítani komolyabb hófúvásra, magasabb hótorlaszok kialakulására az óránkénti 55-65 kilométeres széllökések mellett.



Emiatt csütörtökre Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra a nyugati határszélen mínusz 15 Celsius-fok alá, egy-egy helyen mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő. A várható extrém hideg miatt Vas és Zala vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.