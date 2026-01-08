Nem tudják minden utcából elszállítani a szemetet Pécsett
2026. január 08. csütörtök 13:16
A BIOKOM NKft. munkatársai és alvállalkozói folyamatosan végzik a közterületek, terek, járdák és mellékutcák hó- és síkosságmentesítését. Azonban a megváltozott út- és időjárási körülmények miatt a hulladékszállító járművek egyes utcákba nem tudtak biztonságosan behajtani, így az ott kihelyezett hulladék elszállítása átmenetileg elmaradt, közölte a cég.
A BIOKOM NKft. munkatársai és alvállalkozói folyamatosan végzik a közterületek, terek, járdák és mellékutcák hó- és síkosságmentesítését. Azonban a megváltozott út- és időjárási körülmények miatt a hulladékszállító járművek egyes utcákba nem tudtak biztonságosan behajtani, így az ott kihelyezett hulladék elszállítása átmenetileg elmaradt, közölte a cég.
Az érintett területeken esetlegesen felhalmozódott zsákban kihelyezett többlethulladék elszállítását a társaság természetesen pótolja, és amint az utcák biztonságosan járhatóvá válnak, gondoskodunk a hulladék elszállításáról.
Kérik a lakosság megértését és türelmét.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lángoló baranyai épülethez...
- Extrém hideg, és a várható ónos eső...
- Nem tudják minden utcából...
- Folyamatosan javul a főutak állapota
- Mezőgazdasági szempontból jól jött a...
- Páncélost vezényelt Baranyába a...
- Elakadt járművekhez riasztották a...
- Pécsett lopott rendszámot használva...
- Csökkent az influenzás tünetekkel...
- Elhunyt Müller István, a Pécsi Városi...