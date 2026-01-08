Nem tudják minden utcából elszállítani a szemetet Pécsett

A BIOKOM NKft. munkatársai és alvállalkozói folyamatosan végzik a közterületek, terek, járdák és mellékutcák hó- és síkosságmentesítését. Azonban a megváltozott út- és időjárási körülmények miatt a hulladékszállító járművek egyes utcákba nem tudtak biztonságosan behajtani, így az ott kihelyezett hulladék elszállítása átmenetileg elmaradt, közölte a cég.

Az érintett területeken esetlegesen felhalmozódott zsákban kihelyezett többlethulladék elszállítását a társaság természetesen pótolja, és amint az utcák biztonságosan járhatóvá válnak, gondoskodunk a hulladék elszállításáról.

Kérik a lakosság megértését és türelmét.