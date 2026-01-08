Extrém hideg, és a várható ónos eső miatt is figyelmeztetést adtak ki Baranyára
2026. január 08. csütörtök 15:27
Extrém hideg lehet a péntek reggel az ország több pontján is: nagy területen csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön. Baranyában pénteken napközben jelentősebb mennyiségű ónos eső is várható.
Hozzátették: több vármegyében is figyelmeztetés van érvényben extrém hidegre péntekre vonatkozóan, ugyanis nagy területen csökkenhet mínusz 15 fok alá, egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is a hőmérséklet.
Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én lett kiadva.
Mint írták,
a hőmérséklet gyorsan zuhan éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, és nagyobb területen is kiderül az ég a vastag hófelszín fölött.
Az előrejelzés szerint a Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást.
A bejegyzéshez készített infografika szerint
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében van másodfokú (narancs) figyelmeztetés hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.
Pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék (északabbra kisebb havazás, ~lepel-2 cm), kiemelten ónos eső várható.
A tartós, több órás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.
MTI
