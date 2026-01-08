Lángoló baranyai épülethez riasztották a tűzoltókat
2026. január 08. csütörtök 14:57
Tűz keletkezett csütörtökön délután egy családi házhoz csatlakozó melléképületben, a Baranya vármegyei Lothárdon, a Rákóczi Ferenc utcában.
A tetőszerkezet égett mintegy nyolc négyzetméteren, és kismértékben a főépület tetejére is átterjedt a tűz, amelyet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a pécsi hivatásos tűzoltók oltottak el.
Az egységek utómunkálatokat végeznek.
Forrás: Katasztrófavédelem
