Lángoló baranyai épülethez riasztották a tűzoltókat

Tűz keletkezett csütörtökön délután egy családi házhoz csatlakozó melléképületben, a Baranya vármegyei Lothárdon, a Rákóczi Ferenc utcában.

A tetőszerkezet égett mintegy nyolc négyzetméteren, és kismértékben a főépület tetejére is átterjedt a tűz, amelyet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a pécsi hivatásos tűzoltók oltottak el.

Az egységek utómunkálatokat végeznek.