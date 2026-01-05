A helyzet fokozódik: csütörtök reggelig majd' negyven centis hótakaró borítja be Baranyát

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, ezért a HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

A HungaroMet Zrt. az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba, hétfő estére eléri az északkeleti tájakat is.



Kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5-10 centiméteres hóréteg valószínű, de délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméter is hullhat.

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméteres hóréteg is összejöhet.



A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre, a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható.



Szerdán újabb havazás kezdődik, ami egészen csütörtökön reggelig kitart, az előrejelzés szerint Baranyában akkor majd' negyven centis hótakaró borítja majd.

Olvadni nem fog, a hőmérséklet nappal is fagypont marad.

