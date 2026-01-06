Kihűlés közeli állapotban találtak rá a rendőrök egy férfire Baranyában

Kihűlés közeli állapotban találtak rá a harkányi rendőrök egy idős férfira, megmentették az életét.



A nagy hidegre való tekintettel a rendőrök is kiemelt figyelmet fordítanak a magányos és idős emberekre.

A Siklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának jelzése alapján a szolgálatban lévő járőrpáros keresett fel otthonában január 6-án kora délután egy idős harkányi férfit, hogy ellenőrizzék, szüksége van-e valamilyen segítségre, képes-e önállóan befűteni otthonát, egyáltalán van-e fűtésre alkalmas berendezése, és ha igen, az biztonságos-e.

A férfi többszöri kopogtatásra sem nyitott ajtót, azonban a házból kiszűrődő halk hangok arra utaltak, hogy valaki tartózkodik a lakásban.

A rendőrök kitartásának köszönhetően a férfi végül ajtót nyitott, ekkor derült ki az, hogy a 77 éves férfi lakásában nincs fűtési lehetőség, így fennállhat a kihűlés veszélye.



Mivel a hőmérséklet a lakásban fagypont közeli volt, kollégáink nem tétlenkedtek, azonnal intézkedtek.

Az áthűlt férfit először a rendőrautóban lévő takaróval melegítették, majd átadták a Támasz Alapítvány munkatársainak, akik elszállásolták őt.