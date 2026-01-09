Telt ház van, de senkit nem küldenek el a pécsi Remény Házából

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász által Pécsen, a hajléktalanellátásban üzemeltetett, nappali ellátást nyújtó Remény Háza az extrém hidegben folyamatosan kapacitás fölötti telt házzal működik, azonban senkit sem küldenek el, minden rászoruló részére biztosítják az ellátást. Ez az időszak sokkal nagyobb terhet ró a munkatársakra, de nagyon jól teljesítenek - tájékoztatta a Pécsi Egyházmegye kommunikációs irodáját Besenczi Zsolt pécsi karitászigazgató.

A Remény Házában napi háromszori étkezést biztosítanak a rászorulóknak, de működik az egyéni esetkezelési szolgáltatásuk is. Az éjjeli krízisszálló szintén telt házzal üzemel, de szükség esetén még fogadnak rászorulókat, a Karitász takarókkal és pokrócokkal is készült a hidegre.

A katolikus szervezet folyamatos kapcsolatot tart a hajléktalanellátásban résztvevő szervezetekkel, ezzel is kölcsönösen segítve az összefogást, melyet a nehéz helyzetben lévők érdekében végeznek.

A tartós hideg beköszöntével az egyházmegyei központhoz sokkal több megkeresés és kérés érkezik, amelyek főként a fűtés megoldására irányulnak, melyben a Karitász a lehetőségekhez mérten segíti a nélkülözőket.

A Karitász munkatársai számára a legnagyobb nehézséget a nehezen megközelíthető helyeken élő rászorulók ellátása jelenti, akik egészségi állapotuk, vagy koruk miatt az otthonukban rekednek. A Polgári Védelmi Szövetség felajánlotta terepjáróját a Baranya Vármegyei Karitatív Fórum tagjainak, hogy a járművet krízis időszakban karitatív és mentési célokra használhatják Pécsen. Így ezzel az összefogással tüzelőt, élelmiszert tudnak eljuttatni olyan helyekre is, ahová a Karitász saját gépjárművel nem tud eljutni.

Ha Ön utcán rekedt hajléktalant lát, hívja a Támasz Alapítvány Diszpécserszolgálat telefonszámát: 72/233-169 vagy 20/9752385