Piarista konfráter lett Felföldi László megyéspüspök
2025. november 27. csütörtök 09:01
Ünnepi patrocíniumi szentmisét tartottak a kecskeméti Piarista Gimnáziumban november 25-én. A szertartást az iskola egykori diákja, Felföldi László pécsi püspök mutatta be.
A mise végén Nagy Attila tartományi asszisztens atya adta át számára a Carles Gil i Sauger generális atya által Rómában kiállított konfráteri diplomát, amely a rendhez fűződő kapcsolat különleges elismerése.
Az oklevél átvételével a püspök még szorosabban kapcsolódik a piarista közösség nagy családjához és lelkiségéhez, megerősítve azt a lelki és szellemi köteléket, amelyet kecskeméti piarista gimnáziumi évei óta hűséggel őriz.
„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a Piarista Rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a Konfráteri diploma. Ennek adományozásával befogadunk a piarista atyák lelki családjába.
Ez a testvériség legyen biztos záloga annak, hogy egykor a mennyben Istenünk nagy családjának is tagjai leszünk, együtt mindazokkal, akik az egyházban Kalazanci Szent Józsefet tekintik atyjuknak!" - fogalmazott Nagy Attila tartományi asszisztens.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Piarista konfráter lett Felföldi...
- Változik a baranyai kormányablakok...
- Nem kapcsolják le az áramot és a gázt...
- Leállt a mohácsi kikötő építése,...
- 1566 percen keresztül zenélnek a...
- Csúcstechnológiás fizio- és...
- Részeg buszsofőrt is fogtak a...
- Halálos baleset történt éjjel az...
- Orbán Viktor: a tiszás megszorítások...
- A pécsi alagút helyett majdnem...