Piarista konfráter lett Felföldi László megyéspüspök

Ünnepi patrocíniumi szentmisét tartottak a kecskeméti Piarista Gimnáziumban november 25-én. A szertartást az iskola egykori diákja, Felföldi László pécsi püspök mutatta be.

A mise végén Nagy Attila tartományi asszisztens atya adta át számára a Carles Gil i Sauger generális atya által Rómában kiállított konfráteri diplomát, amely a rendhez fűződő kapcsolat különleges elismerése.

Az oklevél átvételével a püspök még szorosabban kapcsolódik a piarista közösség nagy családjához és lelkiségéhez, megerősítve azt a lelki és szellemi köteléket, amelyet kecskeméti piarista gimnáziumi évei óta hűséggel őriz.

„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a Piarista Rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a Konfráteri diploma. Ennek adományozásával befogadunk a piarista atyák lelki családjába.

Ez a testvériség legyen biztos záloga annak, hogy egykor a mennyben Istenünk nagy családjának is tagjai leszünk, együtt mindazokkal, akik az egyházban Kalazanci Szent Józsefet tekintik atyjuknak!" - fogalmazott Nagy Attila tartományi asszisztens.