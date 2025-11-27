Hideg éj után borongós, hűvös napunk lesz pénteken

Hajnaltól délkelet felől ismét terjeszkedni kezd a felhőtakaró, így pénteken napközben az ország délkeleti felén többnyire erősen felhős vagy borult, míg másutt jellemzően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható.

Csapadék az ország nagy részén nem várható, de a déli, délkeleti tájakon - különösen péntek hajnaltól - kisebb eső előfordulhat.

Az északi szelet a Dunántúlon és keleten élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára azonban a Tiszántúl kivételével veszít erejéből a légmozgás.

Péntek délelőtt keleten is legyengül a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul.