Hideg éj után borongós, hűvös napunk lesz pénteken
2025. november 27. csütörtök 17:38
Hajnaltól délkelet felől ismét terjeszkedni kezd a felhőtakaró, így pénteken napközben az ország délkeleti felén többnyire erősen felhős vagy borult, míg másutt jellemzően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható.
Csapadék az ország nagy részén nem várható, de a déli, délkeleti tájakon - különösen péntek hajnaltól - kisebb eső előfordulhat.
Az északi szelet a Dunántúlon és keleten élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára azonban a Tiszántúl kivételével veszít erejéből a légmozgás.
Péntek délelőtt keleten is legyengül a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul.
MTI
